La reazione della Cina alla vittoria dell’indipendentista Lai | «Il voto non eviterà la riunificazione» E Biden si tiene fuori

(Di sabato 13 gennaio 2024) Cominciano ad arrivare le prime reazioni internazionali al risultato delle elezioni presidenziali a Taiwan, l’isola che da anni si trova al centro di una contesa trae Stati Uniti. A trionfare alle urne è il vicepresidente Lai Ching-te, che si fa chiamare William Lai e ha ottenuto più di cinque milioni di voti, oltre il 40% delle preferenze. Il candidato del Partito democratico progressista ha avuto la meglio sul rivale filo-cinese Hou Yu-ih – candidato del Kuomintang (Kmt) – che ha ammesso la sconfitta. Un brutto colpo per Pechino, che ciperò a mettere in chiaro fin da subito che la sua strategia non è cambiata di una virgola. Le elezioni a Taiwan, ha affermato il portavoce del governo cinese Chen Binhua, «non impediranno l’inevitabile tendenza...