La Promessa Anticipazioni Spagnole | Jimena impazzisce e tenta di uccidere Catalina!

La Promessa , anticipazioni di venerdì 12 Gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano ... (comingsoon)

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

La: trame dal 13 al 19 gennaio 2024 Jimena approfitta di una cena di famiglia per leggere ad alta voce una missiva scritta da Manuel per Jana, senza però svelare l'identità ...Qui la trama completa de La. Scopriamo tutte lesettimanali de Ladall'8 al 12 gennaio 2024 .Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 13 gennaio: Ridge pronto a scusarsi per il suo comportamento. La scelta tra Brooke e Taylor.Tutte le anticipazioni e gli attesissimi ospiti della nuova puntata del talk show più amato di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e dedicato a Maradona ...