La pizzeria e il cliente a disagio per i gay | nel 2022 il precedente

(Di sabato 13 gennaio 2024) In un altro locale, in Veneto, una situazione identica a quella denunciata in Lombardia Ilsi lamenta perché si è dovuto sedere vicino a persone gay, il locale risponde alla recensione omofoba. L'episodio denunciato da unadi Sant'Angelo Lodigiano è finito sotto i riflettori per i toni usati dale per la

L'episodio denunciato da unadi Sant'Angelo Lodigiano è finito sotto i riflettori per i toni usati dale per la risposta perentoria dei proprietari del locale. Un unicum Non proprio."Egregio" gli ha risposto Giovanna Pedretti , titolare della" apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione. Nonostante questo ci tenevo ...A Napoli c’è da sempre la tradizione del caffè sospeso: il dono della consumazione di una tazzina di caffè a beneficio di uno sconosciuto. Si sta facendo strada in tutta Italia un’analoga tradizione: ...Una pizzeria di Lodi è stata bocciata da un cliente con una recensione shock: “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in car ...