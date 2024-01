La normalità | un traguardo lontano | talvolta un miraggio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 gennaio 2024) La settimana appena conclusa è stata caratterizzata, in Italia come in altre parti del mondo, da eventi molto importanti, quasi tutti quasi tutti negativi. Anche se probabilmente le disposizioni della Corte Internazionale di Giustizia dell’ Aia, emanazione dell’ ONU, una volta emesso il giudizio, poco potranno fare in concreto per fermare la guerra in Medio Oriente. Anche se la denuncia di molti Capi di Stato che si sono rivolti a essa perché agisca nei confronti di Netanyahu resterà impressa profondamente nelle pagine della storia. Il crimine di cui, insieme a altri, è accusato il premier israeliano, il genocidio, è di per sè infamante. Come lo stesso venga perpetrato all’ interno della Striscia di Gaza nei confronti dei Palestinesi, anche civili, compresi donne e bambini, fa raggiungere a quel personaggio livelli di efferatezza che provano l’assenza negli stessi di requisiti umani. ...