La mossa di Israele che preoccupa l' Egitto | scossone al confine

(Di sabato 13 gennaio 2024) La guerra in Medio Oriente va avanti senza sosta e con possibili sviluppi che cambieranno ancora di più il volto del territorio.ha infatti informato l'che intende lanciare un'operazione militare per prendere il controllo deltra la Striscia di Gaza e l'. È quanto riporta il Wall Street Journal, citando funzionari israeliani ed egiziani. Il piano dovrebbe vedereprendere il controllo del valico di frontiera di Rafah e posizionare le proprie truppe lungo il cosiddetto Corridoio Filadelfia che separa l'e l'enclave palestinese, mentre le forze israeliane continuerebbero a operare all'interno della Striscia. Secondo quanto riferito, i funzionari israeliani hanno cercato di dissipare lezioni egiziane che l'operazione ...

Per il verdetto potrebbero volerci anni, ipotesi misure cautelari. Il nodo del 'dolus specialis', il piano di Gallant per il dopoguerra nella ... (sbircialanotizia)

Leggi anche Studenti palestinesi in Italia: "Grazie Sudafrica" - Videoall'Aja: "Guerra imposta da Hamas, ogni nostra azione è giustificata" Sudafrica sfida, ladi Tel Aviv ...... ha affermato che non prenderà parte formalmente al caso in quanto talesarebbe vista come un "riconoscimento formale dell' entità occupante (, ndr )". La decisione, presa direttamente ..."E' inaccettabile che Alberto Veronesi, nella sua veste di delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri alla guida del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, possa rivolgersi ad una istituzion ...“Il Sudafrica sostiene che Israele ha trasgredito l’articolo 2 della convenzione (Onu, ndr) commettendo atti che rientrano nella definizione di genocidio. Le azioni mostrano un modello sistematico di ...