La “maledizione” di Pompei colpisce ancora | turista si ammala di cancro e restituisce le pietre rubate

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Una manciata di reperti di pomice accompagnata da un biglietto anonimo, scritto in inglese: “Non sapevo delladi“. È il contenuto di un pacchetto che il direttore del Parco archeologico di, Gabriel Zuchtriegel, si è visto recapitare. La giovaneinglese aveva sottratto alcuni reperti dal sito, non sapendo che rubare aporta sfiga. Avrebbe quindi “sperimentato” sulla sua pelle che il sortilegio esiste eccome. “Non sapevo della- scrive la donna nel biglietto con cui accompagna la restituzione degli oggetti- . Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle. Nel giro di un anno mi sono accorta delal seno. Sono giovane e in salute e i medici dicono che si è solo trattato di ‘sfortuna’. Per ...