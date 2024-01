‘La Luna e l’Acciaio’ di Daruma Matsuura tra samurai e maledizioni

Leggi su funweek

(Di sabato 13 gennaio 2024) Arriverà in libreria dal 17 gennaio Lae l’Acciaio (J-POP Manga), la nuova serie didopo l’amato thriller Kasane. La storia è ambientata nel Giappone del 1800. Konosuke Ryudo è undi basso rango che non riesce a trovare dignità nella vita e neanche nella morte. A causa di una strana maledizione, il metallo si deforma a contatto con la sua pelle, rendendo impossibile per l’uomo sia il lavoro che la ricerca dell’oblio impugnando una katana, per duellare o compiere il rito del seppuku. LEGGI ANCHE: J-POP Manga, tutte le uscite di gennaio 2024 In preda alla disperazione, proprio mentre si sta rassegnando a una morte priva di onore, Konosuke si ritrova a salvare una donna bellissima e sconosciuta, in fuga da un gruppo di inseguitori. Lei inizia a seguirlo e a comportarsi come fosse sua ...