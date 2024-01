La lite tra bande poi l' appuntamento fatale | così è morto il 14enne a Pantano

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sono state acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla stazione didove unromeno, Ivan Alexandru il suo nome, è stato ucciso a colpi di pistola. I filmati potrebbero essere importanti per ricostruire gli attimi precedenti e quelli immediatamente successivi al delitto e per individuare i responsabili. Non un omicidio per unatra baby gang, ma un delitto nato per un litigio trarivali con all'interno quasi tutti maggiorenni. È questo lo scenario nel quale si sarebbe consumato il delitto. Secondo quanto riporta l'Agi, il delitto sarebbe avvenuto per un regolamento di conti tra. Alla base, forse, un debito di droga. L'ambito sarebbe quello della microcriminalità comune. Secondo quanto emerso fino a ora, il ragazzo, con ...