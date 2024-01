La lettera di denuncia del patriarca caldeo Sako espulso dalla sua sede millenaria a Baghdad

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel Medio Oriente infiammato da troppe guerre ormai interconnesse e prossime a diventare, forse, un solo grande conflitto regionale, ogni pezzo conta. Non è possibile rimuovere un pezzo per vedere ...

Fedez aggiorna i suoi followers in merito alla denuncia presentata dopo gli insulti indirizzati al figlio Leone in campo a San Siro. «Vi dico solo ... (open.online)

In unaaperta apparsa sul sito della Chiesa caldea, il patriarcaun nuovo esodo da Qaraqosh di alcune centinaia di famiglie cristiane dopo che nessun inchiesta ha avuto luogo sul ...Nella, scritta dal suo avvocato Yassine Bouzrou e visionata da 'Le Figaro', la Rollin evidenzia il peggioramento delle condizioni di salute del grande attore con il quale ha vissuto per più ...L'ex compagna dell'88enne attore, Hiromi Rollin, ha denunciato i figli di Delon di tentato omicidio nei confronti del padre. La donna infatti ha inviato ieri una lettera alla procura di Montargis, che ...Ora il patriarca Sako è tornato a denunciare ulteriori vessazioni della popolazione cristiana che negli ultimi mesi è stata costretta a riprendere il suo flusso migratorio dal Paese. In una lettera ...