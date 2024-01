La Juve si deve salvare Zeman | ritorno e terremoto | accuse pesantissime ai bianconeri

(Di sabato 13 gennaio 2024) Già, Zdeneksi è decisamente lasciato alle spalle l'ischemia che lo aveva colpito poco prima di Natale. È tornato, bruciando i tempi. Ed è tornato più combattivo che mai. Nel mirino del mister, ancora una volta, lantus, ossia il nemico di sempre. Già, perchétorna a cannoneggiare contro idopo l'incontro del suo Pescara contro laNext Gen di domenica scorsa, match disputato al Moccagatta di Alessandria e che ha visto il Pescara perdere per 4-3 dopo 90 minuti di gioco assolutamente rocamboleschi. L'occasione per picchiare duro contro lala ha trovata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 13 gennaio, conferenza stampa di presentazione della gara del prossimo lunedì contro il ...

Come un uragano, la Juve si è abbattuta sul Frosinone e non gli ha lasciato scampo, guadagnando la semifinale con la Lazio e celebrando degnamente le ... (247.libero)

Zdenek Zeman polemico con la Juventus . Non con la prima squadra, però, come più volte accaduto in passato. Stavolta nel mirino del boemo c’è la ... (sportface)

Zdenek Zeman , è polemica contro la Juve ntus. Non con la prima squadra dei bianconeri, però, come già accaduto in passato,... (calciomercato)

... avrebbero consegnato allaNext Gen la vittoria: 'Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco e cinque ammonizioni poi diventa difficile. Anche perché la Juventus sisalvare... ', ...Se qualcuno degli addetti ai lavori sbagliaessere punito duramente. Dall'altra parte chiedo ... Nelle ultime sette partite abbiamo avuto un buon ritmo e Inter ehanno fatto solo un punto in ...So che la Juventus si deve salvare”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa di presentazione del prossimo big match contro il Perugia.Zdenek Zeman, è polemica contro la Juventus. Non con la prima squadra dei bianconeri, però, come già accaduto in passato, questa volta, nel mirino dell`allenatore.