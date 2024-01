La Juve interessata a Mangala | lo vorrebbe in prestito per sei mesi Sky De

Conferme arrivano dalle indiscrezioni del noto giornalista 'Gianluca Di Marzio': la Juventus è attivamentealle prestazioni sportive di Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, noto ...Koopmeiners, Napoli einteressate ma l'Atalanta non vuole cederlo Il conto aggiornato delle ... anche la sembrama gli orobici non vogliono cederlo. Quello che succederà in futuro è ...La società araba vorrebbe il centrocampista della Juventus, in caso di partenza i bianconeri possono valutare di sostituirlo con Bernardeschi ...La società sarebbe pronta a prolungarne il contratto fino al 2027 o al 2028, ottima la stagione disputata fin qui dall'americano ...