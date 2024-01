La guerra dei plagi Il caso Harvard e i pericoli per i giornali

(Di sabato 13 gennaio 2024) C’è un verbo nella lingua inglese americanizzata che un tempo veniva utilizzato quasi esclusivamente dai militari, poi dai servizi d’intelligence, quindi dalla politica: to weaponize, cioè ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

AGI - La guerra di mafia del feroce clan dei Barcellonesi non risparmiava neppure i giovanissimi, puniti per furti e 'sgarri' . Decretati infatti dai ... (agi)

Una lunga Guerra di mafia che ha causato ben 13 omicidi. Con queste accuse è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ... (lanotiziagiornale)

MESSINA (ITALPRESS) – Le indagini su 13 omicidi avvenuti nel Messinese hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... (ildenaro)

fronti di guerra aperti , fronti di guerra possibili, economie in crescita e altre in caduta libera, una platea potenziale di 3,7 miliardi di ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Missile contro nave nel Mar Rosso: caduto in mare (corriere)

Andersen, 72 anni, apostolo (ruolo di vertice) della Chiesa di Gesù CristoSanti degli ultimi ... a metà dicembre 2023, dalla violenza dellain corso. Qui su "Avvenire" ne ha già riferito ......mio avviso è unonoccioli del problema dell'accusa di genocidio. Può il deferimento di Israele al tribunale internazionale spingere in direzione di un accordo internazionale, che fermi la, ...Lezioni dedicate quest’anno alla Guerra dei sessi, partendo proprio dallo scontro che vede Antigone contro Creonte. È davvero tutta limpidezza di cuore Antigone e il suo gesto è così intriso di umana ...Gli assiri erano i peggiori, ma i cinesi non scherzavano. Così i popoli antichi raccontavano le loro crudeltà per fare propaganda. La religione strumentalizzata e il mistero dei massacri biblici ...