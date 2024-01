La grande partita europea e il piccolo cabotaggio italiano Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’annuncio di dimissioni di Charles Michel dalla carica di presidente del Consiglio europeo ha suonato la sveglia, accelerando i tempi della transizione. Nella, tutti i principali soggetti: dalla stampa (specie dopo l’intervento del Financial Times in appoggio alla candidatura di Mario Draghi) alle principali cancellerie europee, passando per le forze economiche e sociali. In un crescendo di prese di posizione e di previsioni. Per tutti, la preoccupazione sui destini futuri del Vecchio Continente in quelrisiko, che sta caratterizzando l’evoluzione della geopolitica mondiale. Durante la vecchia “guerra fredda”, stella polare della politicaera stato il “mercantilismo”. L’idea, cioè, di puntare soprattutto sullo sviluppo delle relazioni commerciali e finanziarie, lasciando ad altri l’onere del controllo politico ...