La frecciata di Dolce & Gabbana agli influencer dopo il caso Ferragni-Balocco | “Si commentano da soli”

(Di sabato 13 gennaio 2024)diil“La caduta degliè automatica”: lo hanno dichiaratoprima del loro show in programma oggi, sabato 13 gennaio, a Milano. Secondo i due stilisti, il tonfo degli imprenditori e imprenditrici digitali “non sarà la caduta degli dei, ma le va vicino”. I due, inoltre, ricordano di essere stati gli unici “a non lavorare con gli. Li abbiamo fatti sfilare ma non abbiamo mai pagato nessuno. Sidae da tanto, non è una novità ora che è uscita questa ‘bomba’”. Interpellat0 ...

"Un influencer ventenne non è preparato" Per&Gabbano invece un influencer ventenne "non ha colpa, ma non ha quella cultura e con tutto il rispetto il suo è un lavoro diverso, oggi bisogna ...C'è un motivo ben preciso, infatti, se c'è una bella intesa fra di loro: condividono un'... Il riferimento ovviamente è al suo vissuto e all'amore nato dietro le quinte con Giunta, una...Per Dolce & Gabbana un’influencer ventenne “non ha colpa, ma non ha quella cultura e con tutto il rispetto il suo è un lavoro diverso, oggi bisogna tornare alla qualità, che è anche amore, perché la ..."Non è una novità ora che è uscita questa bomba", hanno detto i due stilisti, che già in passato si sono scontrati con l'imprenditrice digitale ...