La frase vergognosa contro l' arbitro Orsato | le ragioni della maxi-squalifica a Gianluca Mancini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Mano pesante del giudice sportivo dopo i quarti di Coppa Italia.si è beccato tre giornate diper aver intimato ai compagni di non stringere la mano all'. Sardar Azmoun salterà due partite per aver colpito con una manata un avversario a gioco fermo, mentre Luca Pellegrini e Pedro non saranno disponibili per l'andatasemifinale Lazio-Juve. I biancocelesti sono stati puniti per cori razzisti all'indirizzo di Lukaku con la chiusura di quattro settori per una partita e con 50mila euro di multa. Da segnalare anche le due giornate diimposte a Gian Piero Gasperini: aveva ragione a protestare per il mancato rigore su De Roon al 38', ma paga “l'epiteto offensivo” rivolto all'Di Bello. ...