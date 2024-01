La figlia Gina si sposa | è festa grande in casa Schumacher

Fiori d’arancio in vista per Gina Schumacher , figlia del campione di Formula 1. Come riporta la rivista tedesca Bunte, la prossima estate la fantina ... (dilei)

Sarà la prima grande festa in casa Schumacher da quando, 10 anni fa, Michael è rimasto vittima dell' incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi: la prossima estate la, 26 anni, primogenita dell'ex campione della Ferrari e della moglie Corinna Betsch , si sposerà con il fidanzato 27enne Iain Bethke . Il matrimonio, del quale ancora non si conosce la ...... Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano,Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, ... La moglie e lasono sull'orlo di una crisi di nervi; non possono uscire di casa perché lui glielo ...In estate le nozze della primogenita di Michael con Iain Bethke: si terranno a Maiorca, nella villa acquistata dalla famiglia Schumacher sei anni fa da Florentino Perez ...Le nozze saranno la prossima estate a Maiorca, nella villa di famiglia acquistata dal presidente del Real Madrid Florentino Perez ...