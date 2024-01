La Ducati 916 compie 30 anni | ma non è invecchiata di un giorno

Leggi su gqitalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) La916 appartiene al club super esclusivo delle motociclette che hanno fatto la storia, in particolare quella delle sportive. Prima di lei i mezzi a due ruote più veloci e prestanti avevano uno stile sgraziato, a volte erano anche goffi e in ogni caso non avevano particolari raffinatezze tecniche. La916, invece, in un colpo solo ha alzato drasticamente il livello di tutti gli aspetti della moto sportiva. Storia della916 La sua genesi inizia a fineOttanta, quando l'azienda bolognese aveva già iniziato a vincere nel neonato campionato Superbike con la 851 prima e la 888 poi. La 916, dunque, doveva essere la nuova arma per primeggiare tra le derivate di serie: una moto progettata per la pista e poi addomesticata per circolare su strada con targa e fanali. Quando fu pronta per essere presentata ...