La delusione di Federica Brignone | “Ne ho fatte di tutti i colori | questa cosa qua mi ammazza”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non cerca scusedopo la discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Kälberloch la valdostana partiva con la chiara intenzione di puntare al successo, dopo aver messo a segno anche il miglior crono nella prova di giovedì. La pista, però, ha dato un esito completamente diverso. La sciata è risultata imprecisa e non efficace, con errori assortiti che hanno allontanato la nostra portada vittoria e podio. Risultato ampiamente fuori dalla top10 (al momento è 13a a 1.39 da Sofia Goggia che comanda la gara) e tantanelle sue parole. La vincitrice della Sfera di Cristallo del 2020, infatti, non ha usato giri di parole ai microfoni di RaiSport: “Non ho azzeccato nulla – è netta – Già alla quarta curva ho ...

Sofia Goggia contro Brignone nella discesa libera di Altenmarkt, in Austria, in programma sabato 13 gennaio alle ore 10.45. Dopo la grande per le azzurre in SuperG ecco subito l'occasione per il ... Le donne saranno sulla neve di Altenmarkt per una discesa libera che può pesare tanto in ottica campionato per Federica Brignone ... per la discesa libera femminile Sofia Goggia dopo la delusione del ...