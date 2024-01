La crisi del mar Rosso può causare ritardi nelle filiere e pressioni sui prezzi Ma gli Usa attaccano per un’altra ragione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Da quando le milizie yemenite Houthi hanno iniziato a prendere di mira le navi che commerciano con Israele e transitano nel mar, si sono registrati poco meno di una trentina di attacchi, nessuna vittima. I danni concreti riguardano più che altro l’allungamento dei tempi per trasportare le merci che dall’Asia arrivano in Europa. Molte portacontainer scelgono ora, per evitare rischi, di circumnavigare l’Africa, invece che percorrere la via più breve del Canale di Suez. Significa navigare 9mila kilometri in più ed aggiungere almeno 8 giorni di navigazione per raggiungere porti come Rotterdam, Amburgo o anche i più piccoli scali italiani. I costi del viaggio salgono, sono più o meno triplicati da quando gli assalti alle navi sono cominciati. Aumenta anche la spesa per assicurare i carichi. Un problema per chi compra e chi vende, un vantaggio per chi trasporta. E ...