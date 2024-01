La Cortellesi sbaglia | il problema della Disney è il femminismo principesco

... le foto Ma fedele alla sua indole, già allorapuntava tutto sull'importanza di una ... Come quando lo corregge perchéuna consecutio. O per la polemica contro Babbo Natale e il ...Applausi convinti per la, l'unica artista italiana capace ancora di smuovere il pubblico. Merito della straordinaria regia di Ken Loach, che nonmai un colpo. 4) Oppenheimer. Alzi ...La tesi è più o meno questa: la fiaba uscita sul grande schermo nel 1937 ha un che di paternalistico e maschilista. Ma è vero Ovviamente no. E vi spieghiamo il perché ...Paola Cortellesi, dopo il film "C'è ancora domani", sta continuando a far parlare di sé dopo l'intervento sul sessismo nelle fiabe ...