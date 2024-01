La classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino | Goggia affianca ancora Brignone!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sofiaha vinto la discesa libera di Altenmarkt e ha conquistato il 24mo successo in carrieradeldi sci. La fuoriclasse bergamasca ha così agganciato Federica Brignone in testa allapiùdi sempre nel massimo circuito internazionale itinerante. Il duello tra le due azzurre in attività prosegue e regalerà grandi spettacolo nel prossimo futuro, già a partire da domani con il secondo superG in Austria. La lombarda (18 sigilli in discesa e 6 in superG) e la valdostana (10 affermazioni in gigante, 9 in superG, 5 in combinata) hanno ormai ampiamente distanziato il mito Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15). Marta Bassino è in attività ed è ferma a sei successi (tutti ...