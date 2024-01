La Casa di Carta | amato protagonista della serie è diventato papà | l’annuncio social

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’attore spagnolo Miguel Herran, noto ai più per aver interpretato Rio ne Ladi. La sua compagna Celia Pedraza – sorella di Maria Pedraza, che nella prima stagione de Ladiha interpretato Alison Parker – ha dato alla luce la sua primogenita. L’attore ha ufficializzato la relazione con Celia nell’aprile del 2023, quando la coppia ha presenziato al Gran Circuito de Portugal. Miguel ha annunciato la nascitapiccola con un post pubblicato su Instagram, in cui ha condiviso una foto scattata dopo il parto scrivendo: “Os quiero” (“Ti amo“). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Herra?n (@miguel.g.herran) Lo scorso giugno l’exde La ...

