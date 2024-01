Kenya | il suo cane morde la manager di Briatore | avvocato finisce ai «domiciliari»

(Di sabato 13 gennaio 2024) VERDELLO. Rita Duzioni bloccata in: passaporto ritirato. «Non posso uscire di casa, rischio l’arresto». E lei denuncia per estorsione.

L'avvocatessa non era in, ma l'accusa è scattata lo stesso. La ricostruzione Duzioni ha ... Da qui la controdenuncia dell'avvocata con la quale Gelmi e ilavvocato sono accusati di estorsione. ...... quando uno dei cani uscito dal residence ha morso la manager, l'avvocatessa non era inma l'... La vicenda fa parte della denuncia con la quale Duzioni accusa Gelmi e ilavvocato di estorsione,...Per un'avvocata di Bergamo, Rita Duzioni, sono scattati il ritiro del passaporto e l'accusa di omessa custodia di animali a Malindi perchè uno dei suoi cinque cani che ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...