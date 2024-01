Juventus | si avvicina Henderson | bianconeri al lavoro per il prestito gratuito | avanza la trattativa

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lalavora sul fronte che potrebbe portare in bianconero Jordan, il centrocampista inglese classe 1990 ed ex capitano del Liverpool. Il giocatore britannico, deciso a lasciare l’Arabia Saudita dopo i primi mesi negativi con la maglia dell’Al Ettifaq, vuole tornare in Europa e Torino potrebbe essere la destinazione giusta. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, laè ben avviata dai verticiche vorrebbero chiudere per ilcon possibile opzione per la prossima stagione. Giuntoli e Manna, ricevuto l’ok da Allegri che approva l’operazione, sono ora impegnati nel dialogo con gli agenti di. L’inglese è disposto ovviamente a ridursi drasticamente il faraonico ingaggio che percepisce in Saudi Pro League, ...