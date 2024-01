Juventus in vantaggio per Samardzic | beffato il Napoli Operazione alla Locatelli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lasarebbe insulperdell’Udinese: i bianconeri studiano un pagamento dilazionato come per. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laavrebbe superato ilnella corsa a Lazar, centrocampista dell’Udinese. I bianconeri starebbero studiando la possibilità di un pagamento dilazionato per assicurarsi il talento serbo. La Juve può contare sull’accordo già trovato con il padre-agente del giocatore, figura influente nelle decisioni del ragazzo. L’idea sarebbe quella di ripetere l’, acquistandodall’Udinese con una formula di pagamento spalmato nel tempo. Ilsembrava in ...

Il giocatore serbo sembra essere più vicino alla Juventus che al Napoli, il suo papà-agente spinge per i bianconeri. Lazar Samardzic sembra incamminarsi verso la Juventus, ne è convinta l'edizione ...