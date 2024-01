Juventus | Giuntoli lavora a un grandissimo colpo

La Juve è contenta così, ma se una occasione sul mercato arriva allora verrà presa in considerazione. Ha commentato così giovedì Cristiano, d.s. della Juve, nel prepartita di Juve - Frosinone di Coppa Italia , vinta 4 - 0 dai bianconeri che hanno così fatto il loro ingresso alla semifinali di Coppa Italia contro la Lazio . Il ...Come far coesistere Yildiz, Vlahovic e Chiesa È la domanda che si stanno ponendo i tifosi della. E non solo. In dirigenza si guardano intorno: - ha spiegato. Da nomi importanti ad altri low cost , in lista figura anche Orel Mangala per un eventuale prestito . Il centrocampista ...La Juventus cerca la giusta opportunità sul mercato ... privando l'allenatore bianconero di due pedine realmente importanti. Cristiano Giuntoli, nel frattempo non si è sbilanciato, ma ha lasciato ...Il centrale francese è sulla lista di Giuntoli. Per il nuovo talento servirà un importante sforzo economico. Una delle squadre più attive la Juventus in questa sessione di mercato, ormai entrata defin ...