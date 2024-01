Juve | per Kean rinnovo e prestito | la Fiorentina fa sul serio | ma dalla Ligue 1

Con un netto 4-0 rifilato al Frosinone, la Juventus conquista la quinta semifinale consecutiva di Coppa Italia e resta in pole per la vittoria... (calciomercato)

Laaffronterà il Sassuolo allo Stadium, e in termini di formazioni i neroverdi puntano tutto su Laurienté. Ecco il dato Il Sassuolo affronterà martedì sera la Juventus all'Allianz Stadium, e...Il Cosenza, che ha appena definito l'ingaggio dell'exFrabotta, affronta in trasferta una Cremonese affamata di punti. Impegno casalingola capolista Parma, che riceve al Tardini la visita ...A Monza l'Inter parte questa sera in pole position grazie ad un girone di andata caratterizzato da quindici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Dietro la monoposto nerazzurra ...Arrivati a metà stagione, come detto Inter e Juventus sono le principali favorite per la vittoria dello Scudetto.