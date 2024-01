Juve | la marcia dei rinnovi continua | ce ne sono almeno altri 10 in programma

Gasperini ci prova e, in cuor suo, ci crede anche. La giornata numero 11 in Serie A propone il big match Atalanta-Inter, derby lombardo dai... (calciomercato)

Buono il ruolino dicasalingo se escludiamo la sconfitta con l'Avellino solo successi tranne nello scontro diretto con laStabia finito 1 - 1 . I nostri lettori potranno seguire la ...Lacontinua a operare più o meno sotto traccia. La priorità resta legata alla tabella dida seguire in ambito rinnovi di contratto, al di là delle situazioni di vecchia data dei big Chiesa, ...Quanti sono i rinnovi di contratto già firmati negli ultimi mesi in casa Juve Tanti. E importanti. Alcuni di questo sono già da ridiscutere, vedi quello di Adrien Rabiot che si ritrova in scadenza. L ...Colpaccio della Juventus che sta per concludere l'operazione per l'arrivo dell'ex stella del Liverpool: 'Accettato il prestito di 18 mesi'.