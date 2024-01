Juve | Henderson o Saul a gennaio | ecco il piano

(Di sabato 13 gennaio 2024) In Arabia costruiscono fragili ponti d'oro, a Torino sogni fatti di cemento.perché Jordan, 12 anni di Liverpool sulle sue spalle rocciose e già 18 milioni guadagnati in sei mesi all' ...

In Arabia costruiscono fragili ponti d'oro, a Torino sogni fatti di cemento. Ecco perché Jordan, 12 anni di Liverpool sulle sue spalle rocciose e già 18 milioni guadagnati in sei mesi all' Al - Ettifaq , sposerebbe la Juventus anche domani pur di uscire dalla bolla saudita. È un'...Oltre adc'è Samardzic , che il Napoli dovrebbe aver mollato dopo aver chiuso per Traoré : lasi è informata, ha già parlato sia con l'Udinese che col papà del giocatore, ma non ha ...McKennie regala magie alla Pirlo: Juve al lavoro per il rinnovo. I dettagli del possibile prolungamento del centrocampista La Juve è pronta a iniziare a discutere il rinnovo di McKennie, che ha il con ...La Juventus ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo e sta valutando anche l’opzione Jordan Henderson. Come riferito anche dal Corriere dello ...