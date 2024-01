Juve | contatto diretto anche con Mangala È sfida al Napoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lantus continua a sondare tantissime piste di mercato per rinforzare il proprio centrocampo e dopo Phillips, Hojbjerg, Samardzic, Henderson...

Il Napoli ha ceduto Elmas al Lipsia ed è alla ricerca di un calciatore che possa sostituirlo. Diversi i nomi che circolano in queste ora, ma nuove ... (ilnapolista)

La sfida dello Stadio Arechi tra Salerntiana e Juventus, in scena alle 18, è il penutlimo incontro della domenica che chiude la 19esima... (calciomercato)

Le parole di Plettenberg su X (Twitter): ' News Mangala: c'è stato nei giorni scorsi undiretto tra la Juventus e il giocatore. Juventus è ancora interessata ad un prestito semestrale con ...Non solo ilBastoni - Duda che avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol di Frattesi ... Da Juventus - Bologna a Genoa -, Sassuolo - Fiorentina e... ... guarda tutti gli episodi ...La Juventus continua a sondare tantissime piste di mercato per rinforzare il proprio centrocampo e dopo Phillips, Hojbjerg, Samardzic, Henderson ed Ederson ha avuto.Il centrocampista della Juventus potrebbe arrivare dall'Arabia Saudita, i bianconeri pronti al colpo a sorpresa nel calciomercato di gennaio La Juventus, come da aspettative, ha iniziato forte la stag ...