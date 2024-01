Julia Roberts svela quale è il suo più grande rimpianto | non aver potuto studiare come avrebbe voluto Per questo ci tiene molto che lo facciano i suoi figli

, 56 anni meravigliosamente portati, si confessa in un'intervista a British Vogue. 'Non critico le scelte degli altri, ma per me quella di non togliermi i vestiti in un film o essere ...Mai scene di nudo in 35 anni di carriera e un film, 'Nottingh Hill', definito "imbarazzante" che non avrebbe voluto fare., 56 anni meravigliosamente portati, si confessa in un'intervista a British Vogue. "Non critico le scelte degli altri, ma per me quella di non togliermi i vestiti in un film o essere ...L’attrice al regista di ‘Nottingh Hill’: “Non volevo fare il tuo film, è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto” Mai scene di nudo in 35 anni di carriera e un film, ‘Nottingh ...Julia Roberts non voleva girare Notting Hill. La star americana, inizialmente, non voleva interpretare il ruolo di Anna Scott, perché non si sentiva a proprio agio ...