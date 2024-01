Juan Carlos di Spagna | la lussuosa festa di compleanno ad Abu Dhabi

Leggi su velvetmag

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sono passati quasi dieci anni da quandodiha rinunciato al trono, ma nella vita di tutti giorni vive ancora da re. Il padre di re Felipe VI ha deciso di stabilirsi all’Estero, in un esilio in parte volontario e in parte determinato dalle circostanze. Ma la rivista Hola! ha riportato che, in occasione del suo compleanno, i suoi amici gli hanno preparato una celebrazione molto speciale. Secondo la rivista,diha goduto di una splendidaper il suo 86esimo compleanno, che ha avuto luogo il 5 gennaio 2024. Alcune fonti hanno rivelato che era stato preparato un evento molto speciale per la sera del 5 gennaio 2024. Dato che il re emerito sente la mancanza della sua terra natia, avrebbe festeggiato “ a tema spagnolo” ad Abu Dhabi. ...