Jared Leto | a una cena stellata ha mangiato solo una barretta | ecco perché

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha preferito unaproteica a unadi fronte a uno chef stellato per paura di un’intossicazione alimentare. Ebbene sì, l’uomo dalle mille idiosincrasie è tornato ancora una volta a colpire. Ad aver dato la notizia nel corso di un nuovo episodio del podcast Handsome è stata la comica Mae Martin, che ha ricordato di aver visto l’attore di Morbius aggirare un pasto luculliano in modo insolito. “Sono stata a un evento in cuiera al mio stesso tavolo, seduto di fronte a me, e aveva l’aria di una specie di leader di setta”, ha raccontato la comica. “E aveva gli occhiali da sole e i capelli lunghi. Il cibo era fantastico ed era stato preparato da uno chef stellato” ha riportato Entertainment Weekly. Mae Martin ha proseguito nel suo racconto: “Durante il pasto, ...

Jared Leto ha trovato un modo originale per promuovere il nuovo tour dei Thirty Second to Mars : l’attore premio Oscar e frontman della band ha ... (ilgiornaleditalia)

Per promuovere il prossimo tour musicale dei Thirty Seconds to Mars, Jared Leto ha scala to legalmente l’Empire State Building . Nel frattempo ha ... (velvetmag)

... ore 21 : LA PALESTRA DEI 400 CALCI! Secondo appuntamento del 2024 con le news più calciabili della settimana e con gli ormai immancabili aggiornamenti su cosa ha combinato di nuovo. ...Seguace del Metodo è anche, che ha perso 20 chili per Dallas Buyers Club e che, durante la lavorazione di Suicide Squad , in cui era il Joker , faceva regali orribili ai colleghi. Fra i ...Dopo la partecipazione ai Golden Globes che hanno visto il carismatico frontman Jared Leto nelle vesti di conduttore, la band pluripremiata THIRTY SECONDS TO MARS apre il 2024 con il nuovo e potente s ...La star di Barbei America Ferrera è stata scelta per il ruolo di Ranger Morales in What If... - terza stagione ...