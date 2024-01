Jamais vu | l’incapacità di riconoscere una persona o una situazione familiare

Leggi su robadadonne

(Di sabato 13 gennaio 2024) In molti sostengono di aver sperimentato, almeno una volta nella vita, un déjà vu. Ma esiste anche il suo “gemello cattivo”, che rappresenta il meccanismo opposto a questo fenomeno. Prende il nome divu, più raro e meno conosciuto. Si tratta della strana sensazione di nonqualcosa che è in realtà. L’esempio più noto è quando, tornando a casa, la via che si percorre quotidianamente da anni appare come sconosciuta, poco riconoscibile. Vediamo meglio cos’è ilvu e come lo spiega la scienza. Cos’è ilvu? Il terminevu significa in francese “mai visto”. Viene per questo considerato il contrario del déjà vu, il fenomeno per cui unanuova risultae già vissuta in precedenza. Con ...