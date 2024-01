Ivan ucciso a 14 anni con un colpo di pistola in piena notte

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tragedia nellaAlexandru di 14è stato brutalmente assassinato nel comune di Montecompatri, nella città metropolitana di Roma. Il minorenne romeno è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco alle 3 mentre si trovava sulla via Casilina, all’altezza del parcheggio del capolinea della metro C Pantano.Alexandru si trovava insieme ai suoi amici, quando sarebbe nata la discussione con un altro gruppo di persone (non si esclude possano essere anche loro stranieri) che è poi culminata con l’omicidio. Secondo una prima ipotesi potrebbe esserci stata una lite tra due gruppi rivali, dove qualcuno era armato die avrebbe esploso alcuni colpi, andati a segno, contro il 14enne. La giovanissima vittima è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sono ora in corso le ...

Ivan ucciso Video su : Ivan ucciso

Il 14enne si chiamavaAlexandru e abitava in via Casilina. È stato colpito due volte all'... sarebbe stato preceduto da una lite in un bar, forse tra lo stresso ragazzo poie il gruppo ...Un ragazzo romeno di 14 anni è statoa colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Il ragazzo, identificato comeAlexandru, è stato trovato morto sul ...Ivan Alexandru è stato ucciso a colpi di pistola la notte del 13 gennaio nel parcheggio della stazione metro C Monte Compatri-Pantano, il capolinea sulla Casilina nel comune alle porte ...Un ragazzo di 14 anni, Ivan Alexandru, è stato