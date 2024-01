Ivan Alexandru ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri | aveva 14 anni | l' ipotesi di una lite notturna per droga tra due gruppi

Questa notte si è svolto un Omicidio a Monte Compatri : morto il 14enne rumeno Ivan Alexandru in una sparatoria tra baby gang . Omicidio a Monte ... (ilcorrieredellacitta)

Il 14enne si chiamavae abitava in via Casilina. È stato colpito due volte all'addome e una alla gamba, i soccorsi sono stati inutili. Secondo le prime ricostruzioni potrebbero essersi ...Il ragazzo, identificato come, è stato trovato morto sul posto con diversi colpi di arma da fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte e sul posto sono intervenuti il 118 e i ...Omicidio nella notte a Monte Compatri, comune alle porte di Roma. Ivan Alexandru, un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro ...Dramma alle porte di Roma. Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri.