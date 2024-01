Ivan Alexandru ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri | aveva 14 anni | l' ipotesi di una lite notturna per droga Il giovane era con il patrigno

Una lite, forse per un contenzioso su questioni di droga. E' questa, al momento, l'ipotesi degli inquirenti in relazione all'omicidio di un 14enne romeno,, ucciso a colpi di pistola vicino a Roma. Il minorenne è stato colpito diverse volte alle 3 di notte mentre si trovava su via Casilina, all'altezza della metro C Pantano. Non si esclude ...Il 14enne si chiamavae abitava in via Casilina. È stato colpito due volte all'addome e una alla gamba, i soccorsi sono stati inutili. Secondo le prime ricostruzioni potrebbero essersi ...Sono state acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla stazione di Pantano dove un 14enne ...La vittima è un ragazzino di nazionalità romena. E' stato colpito da più proiettili, mentre si trovava in compagnia di altre persone. La zona dove si è verificata l’esecuzione si trova al confine tra ...