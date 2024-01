Italia-Grecia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming finale bronzo Europei femminili 2024 pallanuoto

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tutto pronto perper ildeglidi, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, sconfitto dall’Olanda nonostante l’ottima prestazione, torna in acqua per salire sul podio e soprattutto staccare il pass olimpico per Parigi. Dall’altra parte c’è la compagine ellenica, anch’essa a caccia di riscatto dopo la pensate sconfitta rimediata contro la Spagna in semiper mettersi al collo una medaglia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 13 gennaio al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di ...

... oltre gli over 16 che già possono votare in Austria, Belgio, Germania e Malta (indai 17 ... il partito di cui fa parte Forza), gli europarlamentari del Pse (di cui fa parte il Pd) e i ...Successivamente, alle 18:55 , la tensione sale con gli "Europei femminili di Pallanuoto - Finale 3° Posto:" da Eindhoven, Paesi Bassi , con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Grecia Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la finale per il terzo posto degli ...Scontro diretto per la medaglia di bronzo e per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: oggi, sabato 13 gennaio, alle ore 19.00, il Setterosa sfiderà ad Eindhoven la Grecia nella finale per i ...