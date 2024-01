Israele-Hamas | Netanyahu | “Siamo sulla strada della vittoria | non ci fermeremo”

(Di sabato 13 gennaio 2024) "Quello che è accaduto il 7 ottobre non accadrà di nuovo" "e non cifinché non avremo raggiunto la". E' quanto ha ribadito il premier israeliano Benjaminin una conferenza stampa alla vigilia del centesimo giorno di guerra contro. "Non faremo compromessi e non ci

I cento giorni di guerra a Gaza sono "una macchia sulla nostra comune umanità". Lo afferma l'Onu alla vigilia della triste ricorrenza della guerra tra Hamas e Israele.