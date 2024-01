Israele esclusa dal mondiale di hockey per motivi di sicurezza | IIHF | “Non è sanzione” | federazione israeliana | “Premio al terrorismo”

La squadra nazionale israeliana è statadal Mondiale under 20 di III. Divisione gruppo B che scatterà il 22 gennaio a Sofia dopo che inizialmente era previsto in. Il consiglio ha ...La federazione internazionale non ha parlato di Paesi controe non ha menzionato la guerra in corso a Gaza. La presa di posizione di Tel Aviv è categorica: l'esclusione dai mondiali "fornisce ...La decisione è stata presa dal consiglio della Federazione internazionale di hockey (Iihf) per a guerra a Gaza, per proteggere la sicurezza di tutti i partecipanti, giocatori compresi ...L'esperto, 'alle implicazioni giuridiche si potrebbero affiancare delle ripercussioni diplomatiche e commerciali' ...