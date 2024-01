Inzaghi attacca | «Presi in giro! Non ci sta bene | come con Gatti»

(Di sabato 13 gennaio 2024)l’arbitrato dopo Napoli-Salernitana e ritorna sul match contro la Juventus e alla mancata espulsione di. Le sue parole a Dazn. RECRIMINAZIONI ? Pipposi sfoga contro l’arbitraggio di Napoli-Salernitana e ritorna sul match perso con la Juventus: «Non ci stal’espulsione diche non è stata data. Non è giusto, perché siamo ridotti all’osso e non ce lo meritiamo. Il rigore? Rigore da Var, cosìla punizione di Demme. Non mi vache non mi fanno parlare, non mi guardano neanche in faccia. Loro vogliono rispetto, ma così ci sentiamo un po’in giro. Siamo la Salernitana, combattiamo con tutti. È da due partite che subiamo immeritatamente, meritavamo almeno due ...

Nella ripresa il Napoli entra in campo con più determinazione ea testa bassa alla ricerca ... frazionato dai cambi di Mazzarri e Filippo, e solo le iniziative di Kvaratskhelia fanno ...L'ANALISI DELLA 20ª GIORNATA "Monza - Inter è il classico crocevia della stagione -l'esperto - e Simonesa che non può sbagliare: settimana prossima i nerazzurri saranno impegnati ...Ultimi dubbi sciolti per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter secondo Sky Sport. Per l'emittente satellitare ci sarà de Vrij e non Acerbi in difesa, con Pavard e Bastoni che andranno a completare il rep ...anche se Inzaghi non si sbilancia ed è molto vago sull’assetto tattico. Le assenze pesano soprattutto a centrocampo. Ma ci sono delle certezze. In porta rientrerà Ochoa. Costil ha fatto bene, ma il ...