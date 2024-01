Inter-Sassuolo Femminile | data | ora | diretta TV | LIVE streaming e cronaca

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)è la dodicesima partita nerazzurra in programma della Serie A. Dopo la dura sconfitta in campionato nella sfida contro la Fiorentina, l’Women di Guarino cercherà di inaugurare l’anno con una buona prova casalinga contro il. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE AIN CAMPO – L’Women di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, si prepara ad un altro match di campionato. Nella 12ª giornata di Serie Agiocherà in casa contro ildell’allenatore Gianpiero Piovani. Ma quando e dove si gioca ...