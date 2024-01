Inter | occhi in Serie B | Esposito alla guida dell’attacco dello Spezia

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)inB questo pomeriggio per l’, specialmente per quanto riguarda la partita tra Como e: Francesco Pio, attaccante di proprietà nerazzurra, pronto are l’attacco dei liguri. PRESTITO – Tra i tanti giocatori dell’in prestito, alle ore 14 è il turno di Francesco Pio. Il giovane attaccante di proprietà nerazzurra guiderà infatti dal primo minuto l’attacco, che sfida il Como in Lombardia.attenti, naturalmente, degli osservatori nerazzurri.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...