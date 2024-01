Inter | Marotta | «Come la lepre evitiamo le fucilate dei cacciatori»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, prima del calcio d’inizio della partita contro il Monza Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Monza-. Di seguito le parole dell’amministratore delegato dei nerazzurri. PREFERISCO ESSERE PREDA O CACCIATORE? – «Chi sta meglio trae Juve? In questo momento siamo in una faselocutoria, per cui essere preda o cacciatore cambia poco Sicuramente in questo momento siamo, l’ho dettametafora perché ci sono piombate a dosso tante critiche, dobbiamo aver la forza e la capacità di essere solidi e saperle respingere. Cosìladeve schivare ledel ...