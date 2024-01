Inter | il programma post Monza per la Supercoppa Italiana – CdS

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’sarà impegnata questa sera contro il, ma dovrà subito voltare pagina a partire da domani mattina. Il motivo è semplice, lo esplica il Corriere dello Sport.– Oggi pomeriggio l’partirà per la trasferta dell’U-Power Stadium contro il. I viaggi nerazzurri però non finiscono qui, anzi sono appena cominciati perché si avvicina la. Martedì pomeriggio la squadra volerà da Malpensa verso l’Arabia Saudita, mercoledì è previsto il primo allenamento nello stadio dell’Al Riyad. In caso di sconfitta con la Lazio alle semifinali l’rientrerà subito in Italia, ma ritornerà in campo comunque il 28 gennaio per la gara con la Fiorentina. Turno di riposo per Simone Inzaghi, è stato rinviato il match con ...

Come vedere Monza -in diretta tv e in streaming La sfida tra Monza eè insabato alle 20:45 all'U - Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN . La ...Monza -: diretta tv e streaming Monza -, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno, è inalle ore 20.45 all'U - Power Stadium di ...In una stagione nella quale l'Inter sembra voler regolare tutti i conti con le avversarie che un anno fa le tolsero più di un punto, ecco di nuovo il Monza nella prima di ritorno. A distanza esatta di ...Il match, valido per la prima giornata del girone di ritorno, è in programma stasera (ore 20,45 ... magari di entrare nella colonna di sinistra se il Torino non vincerà a Genova. L'Inter con l'obbligo ...