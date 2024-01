Inter Carlos Augusto | «Sempre bello tornare qui; faremo la nostra gara»

Carlos Augusto fa un passo indietro in Genoa-Inter (1-1). Il laterale brasiliano non incide offensivamente, ed è protagonista in negativo sul gol ... (inter-news)

A vincere questa 'speciale' segnalazione quest'anno èJoaquin Correa , exattualmente in prestito all'Olimpique Marsiglia, ma reduce da un biennio decisamente opaco all'. L'...L'unica novità è il rientro di Dimarco dal 1 al posto dell'exAugusto. Come vedere Monza -in diretta tv e in streaming La sfida tra Monza eè in programma sabato alle 20:45 all'U -...Ne ha parlato Ai microfoni di Inter TV ne ha parlato Carlos Augusto: "Speriamo di fare una buona gara, sappiamo che poi ci sarà la Supercoppa dopo. Per questo dobbiamo fare una buona gara e vincere". ...I biancorossi di Palladino ospitano la Capolista della Serie A. Nel match d'andata i nerazzurri si imposero 2-0 con una doppietta di Martinez ...