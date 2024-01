Inter-Atletico Madrid | presto biglietti a disposizione | le fasi di vendita

(Di sabato 13 gennaio 2024) La data è sul calendario di tutti i tifosi nerazzurri è già stata fissata:, l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo a San Siro martedì 20 febbraio alle 21:00. L’appoggio dei tifosi sarà come sempre fondamentale, il clima si prospetta rovente.già inper gli abbonati, ecco tutti i dettagli.IN– “La prima fase prende il via alle ore 12:00 di mercoledì 10 gennaio e riguarda gli abbonati alla Serie A 23-24, i quali potranno confermare il loro posto di abbonamento fino alla mezzanotte di domenica 14 gennaio. Dalle ore 10:30 alle 12:00 di lunedì 15 gennaio sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA per ragioni organizzative. ...

Mentre ci si concentra sul campionato, inizia già il conto alla rovescia per gli ottavi di finale di Champions League. Biglietti fra poco in vendita ... (inter-news)

L' Inter scalda i motori per la Champions League. Da oggi, alle ore 12, è infatti possibile acquistare i primi tagliandi per assistere... (calciomercato)

...per la difesa sarebbe Soyuncu dell'Madrid. Nel frattempo, ingaggiato un nuovo giovane talento: si tratta di Kevin Zefi, attaccante irlandese di 18 anni, preso a parametro zero dall'. ......4 per cento di possesso, nell'anno in cui la finale l'avrebbe centrata l'non giochista di Simeone. Più simile all'di Mourinho che eliminò il Barcellona della millantata remuntada con ...Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "La verità è che vedo un obiettivo unico da parte di tutti: buttar giù l’Inter ...Inzaghi si coccola la ThuLa ma studia soluzioni offensive alternative: nessuno in Serie A ha una "facilità" realizzativa così spiccata ...