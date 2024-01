Influenza 2024 | Bassetti | “Picco raggiunto | Servizio sanitario ha rischiato grosso”

Leggi su seriea24

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Meno male che è statoildell’, perché se continuavano a crescere i casi ilsaltava per aria”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando il report settimanale dell’Istituto superiore della sanità sull’. “Siamo in una fase di plateau, ma molto alta e questo non ci rende proprio tranquilli” dice. “Anche solo averilè positivo, ma ora ci sarà una fase di stabilizzazione e non siamo fuori dalla circolazione dei virusle. Ci vorrà del tempo per avere un ritorno alla pressione normale sui pronto soccorso”. ...