Industria italiana | crollo negli ultimi 15 anni | si salva solo il Nord Est Al Sud valore aggiunto giù del 27%

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sebbene la nostrain senso stretto contribuisca al pil nazionale ”” per il 21 per cento, tra il 2007 e il 2022 ilreale dell’attività manifatturieraè sceso dell’8,4 per cento, in Francia del 4,4 per cento, mentre in Germania la variazione è stata positiva e addirittura pari al +16,4 per cento. Tra i principali Paesi europei,la Spagna, con il -8,9 per cento, ha registrato un risultato peggiore del nostro. E’ il quadro tratteggiato dall’Ufficio studi della Cgia, ricordando che dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi, gli15 sono stati glipiù difficili per la gran parte dei Paesi occidentali. Per quanto concerne l’Italia, ad esempio, la grande recessione del 2008-2009, la crisi dei debiti ...