Indagine su Chiara Ferragni | faro della Guardia di Finanza sulla donazione a Soleterre

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Non c'è solo l'attività benefica legata all'operazione commerciale con Balocco del Natale 2022. Ladidi Milano, su ordineprocura che ha aperto un'inchiesta su, sta approfondendo la vicenda delle uova di Pasqua realizzate con Giochi preziosi (nel 2021 e 2022) e lanel dicembre 2017 destinata alla Fondazione, che segue bambini malati oncologici. "Con riferimento ad alcuni recenti articoli che menzionanoquale destinataria di unafatta danel dicembre 2017 - fa sapere la Fondazione, attraverso il presidente Damiano Rizzi - riteniamo utile e trasparente precisare quanto segue: l'ammontare ...

Grazie mille». (qui il video). L'inchiesta Inatnto dovrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, con la convocazione dei manager dei team di Chiara Ferragni e di Alessandra Balocco, l'indagine ...AGI - Non c'è solo l'attività benefica legata all' operazione commerciale con Balocco del Natale 2022. La Guardia di Finanza di Milano, su ordine della procura che ha aperto un'inchiesta su Chiara Fer ...